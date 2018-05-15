"Капитан Америка" снимется в фильме про стихийное бедствие

Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе "Гренландия". Ленту по собственному сценарию поставит режиссёр Нил Бломкамп.

Подробности сюжета не раскрываются. Проект находится на самой ранней стадии разработки. Лента расскажет о семье, которая пытается пережить страшную природную катастрофу.