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Опубликовано 15 мая 2018, 15:33

"Капитан Америка" снимется в фильме про стихийное бедствие

Звезда блокбастера "Первый мститель: другая война" получила роль в новом фильме Нила Бломкампа.

Фото: &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе "Гренландия". Ленту по собственному сценарию поставит режиссёр Нил Бломкамп.

Подробности сюжета не раскрываются. Проект находится на самой ранней стадии разработки. Лента расскажет о семье, которая пытается пережить страшную природную катастрофу.

Проект спродюсируют кинокомпании Anton и Thunder Road Pictures Бэзила Иваника. STXinternational займётся международным прокатом картины. Начало съёмок запланировано на четвёртый квартал 2018 года.

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Сергей Сурепин
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