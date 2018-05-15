"Капитан Америка" снимется в фильме про стихийное бедствие
Звезда блокбастера "Первый мститель: другая война" получила роль в новом фильме Нила Бломкампа.
Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP
Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе "Гренландия". Ленту по собственному сценарию поставит режиссёр Нил Бломкамп.
Подробности сюжета не раскрываются. Проект находится на самой ранней стадии разработки. Лента расскажет о семье, которая пытается пережить страшную природную катастрофу.
Проект спродюсируют кинокомпании Anton и Thunder Road Pictures Бэзила Иваника. STXinternational займётся международным прокатом картины. Начало съёмок запланировано на четвёртый квартал 2018 года.