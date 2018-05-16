В камеру после мундиаля. За что Роналду могут посадить в тюрьму

Оглавление Белых ворон не бывает… Вот новый поворот?

Покаяние, согласно информации, имеющейся в распоряжении интернет-портала El Confidencial, обойдётся Роналду никак не меньше чем в 30 миллионов евро.

El Confidencial, надо сказать, не входит в обойму испанских пресс-грандов, к которым относят обычно El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia и El Economista. Однако это не мешает порталу соответствовать своему названию и быть безусловным лидером прессы пиренейского королевства в добыче "жареной" эксклюзивной информации. За 17 лет своего существования электронная газета сумела "сунуть нос" практически во все мало-мальски значимые скандалы и ни разу при этом не была уличена во лжи. Иски против неё, конечно же, подавались, однако шум затихал, как правило, ещё на стадии, далёкой от судебных слушаний.

Пополнение испанской казны за счёт футбольных звёзд в последние годы является любимой игрой налоговой службы королевства. Фискалы ведут, конечно, борьбу и против продажных политиков-коррупционеров, и предпринимателей-уклонистов. Но на этом фронте механизм возмещения государству всего того, что выведено из-под налогообложения, спрятано в офшорах и отмыто, отчаянно тормозит — особенно, если дело касается крупных банков (Santander, BBVA), нефтегазодобывающих (REPSOL) или строительных (ACS) компаний. Впрочем, на спортсменов это правило не распространяется.

Бороться с предприятиями, от которых в первую очередь зависит наполнение бюджета государства, — занятие тяжёлое и приносящее больше хлопот, чем славы. А вот тема взыскания недоимок с футболистов для пиара успешной деятельности налоговиков — наиболее подходящая и наименее сложная в реализации.

За последние годы фискалам пиренейского королевства удалось выявить достаточное количество закононепослушных налогонеплательщиков, имена и фамилии которых у всех на слуху. Первые ряды лиц, уклонявшихся от уплаты части налогов, занимают футболисты. Лука Модрич, Фабиу Коэнтрау, Радамель Фалькао, Хавьер Маскерано, Марсело Виейра, Икер Касильяс, Алексис Санчес, Анхель Ди Мария и примкнувший к ним выдающийся тренер Жозе Моуринью, задолжавшие испанской казне от миллиона евро до двух. Ну а главная "вишенка на торте" этой компании, естественно, лидер "Барселоны" Лионель Месси, которого налоговики раскрутили больше чем на четыре миллиона плюс штрафы.

Лионель Месси. Фото: © AP Photo/Emilio Morenatti

Из названных персон только Месси побывал под судом — остальные полюбовно договорились с налоговой службой, не доводя дела до таких неприятных слов, как "приговор" и "заключение под стражу", пусть даже и условное.

Белых ворон не бывает…

Криштиану Роналду, к которому у испанских фискалов тоже имелись вопросы, поначалу был настроен выглядеть белой вороной в этой стае. Португальцу насчитали недоплаченных налогов на сумму 14,7 миллиона евро, однако действующий лучший футболист мира должником испанской казны себя не считал и заявил, что его адвокаты справятся с доказательством этой теоремы.

Однако первичные объяснения нападающего "Реала" и его защитников в сентябре прошлого года служителей Фемиды не убедили. Возможностью "заплатить и покаяться" Криштиану вовремя не воспользовался. Анонимные эксперты, дающие комментарии каталонским СМИ, предполагают, что Роналду рассчитывал на возможности и умение "правильно разруливать ситуации" президента клуба (и одновременно — главы ACS, той самой, что упомянута выше) Флорентино Переса.

Криштиану Роналду. Фото: © Владимир Астапкович

Однако, как неоднократно уже отмечали испанские спортивные журналисты, между Роналду и Пересом давно уже пробежала чёрная кошка и президент королевского клуба заботами о судьбе стареющей звезды утруждает себя всё меньше.

После неудачи на предварительных слушаниях Криштиану решил сменить всю свою команду адвокатов, наняв вместо них вышедшего в отставку магистра Национального суда Хосе Антонио Чоклана, специалиста по достижению "мирных договоров" по налоговым спорам. Всё вроде бы было на мази и соглашение виделось теоретически уже готовым к заключению, как вдруг на заседании суда 23 марта все свидетели, дававшие раньше показания в пользу Криштиану ("не знал, не использовал, не уклонялся"), стали свидетельствовать против него.

El Confidencial не берётся выяснять, в чём причина этого явления. Анонимные источники каталонских изданий Sport и Mundo Deportivo намекают, что всё дело в изменившейся позиции президента "сливочных": дескать, Флорентино Пересу "не хочется, чтобы брызги скандала попали на него".

Флорентино Перес. Фото: © AP Photo/Francisco Seco

Под "брызгами" понимается ситуация, возникшая пару лет назад и связанная с делом Месси. Тогда тоже всё шло к решению вопроса о наказании неплательщика налогов административным, а не уголовным путём. Даже прокурор не видел оснований для вынесения аргентинцу приговора, связанного с лишением свободы, а предлагал определить размеры штрафа, который Лео должен был заплатить, и на этом закрыть дело. И тогда на сцену выступила адвокат со стороны государства Марта Сильва Лапуэрта, принявшая на себя полномочия обвинителя. Её стараниями уголовное дело осталось уголовным и в административную сферу переведено не было. Журналисты многочисленных испанских СМИ моментально вспомнили, что в годы первого президентства Переса в "Реале" Марта Сильва занимала в королевском клубе пост вице-президента. После чего раскопать фотографии, на которых она стоит или сидит в ВИП-ложе на стадионе "Сантьяго Бернабеу" рядом с Флорентино, было несложно.

Стараниями Лапуэрты, которая, как подчёркивает Sport, "является дочерью экс-министра в правительстве Франко", Месси всё-таки выписали 21 месяц лишения свободы (условно).

"Любопытно, что её же стараниями от уголовной ответственности была освобождена дочь короля Хуана Карлоса I Кристина, чей муж обвинялся в нецелевом использовании средств и уклонении от уплаты налогов — знаменитом деле Instituto Nóos, — подчеркнул при этом анонимный автор каталонского Sport.

Дочь короля Хуана Карлоса I Кристина. Фото: © AP Photo/Manu Fernandez

Дёргать за ниточки судопроизводства, рискуя подпортить свой имидж, считают некоторые эксперты, главе "Реала" нет смысла: карьера Криштиану близится к завершению, надо думать об освежении "сливочных" рядов, а не сохранении "товара с истекающим сроком годности".

Кроме того, Пересу совершенно не понравилось предложение Криштиану оплатить недоимку и штраф средствами клуба, а не личными деньгами португальца.

Вот новый поворот?

Юристы Криштиану Роналду бросились искать пути перевода дела о неуплате налогов из уголовной плоскости в административную. С точки зрения формальной — они слегка опоздали: время добровольного погашения недоимки и подписания согласия об уплате штрафа уже прошло. И если юристам не удастся найти какие-то лазейки в законодательстве, перспектива для КР7 вырисовывается прямо-таки плачевная. "Криштиану Роналду, футболисту и аэропорту", как ехидничают некоторые журналисты, вспоминая, что именем португальской звезды назван аэропорт на Мадейре, светит тюрьма.

Гуманное испанское законодательство для лиц, впервые попавших под уголовное преследование, допускает замену наказания в виде лишения свободы на условное. Но это правило распространяется лишь на тех, кто получает сроки до двух лет. Если вспомнить, что Месси в своё время определили 21 месяц, а должен он был бюджету в 3,5 раза меньше, чем Криштиану, то…

В El Confidencial уверены, что обвинитель попросит не менее 10 лет лишения свободы для футболиста. Суд, конечно, к такой крайности не прибегнет, но и до двух лет не опустится. Так что отправиться на нары — будущее для лидера "Реала" не такое уж нереальное.

Фото: © AP Photo/Francisco Seco

Понятно, что сразу после объявления приговора Криштиану в зале суда брать под стражу не будут. В подобных случаях испанское законодательство разрешает приговорённому некоторое время (до месяца) побыть на свободе, чтобы уладить кое-какие личные вопросы. Этим положением закона воспользовался в своё время осуждённый на семь лет за коррупцию президент ФК "Севилья" Хосе Мария дель Нидо. Суд, оглашая приговор, дал 30 дней дель Нидо на прощание с постом президента и клубом в целом. 5 марта 2014 года Хосе Мария самостоятельно прибыл к месту отбытия наказания.