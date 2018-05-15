В Госдуме действия Киева против журналистов сравнили со средневековой дикостью

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сравнил действия киевских властей против журналистов со средневековой дикостью. По его словам, Украина таким образом нарушает большое количество международных норм и правил.

— Те действия, которые киевские власти предпринимают в отношении журналистов и просто несогласных, — это какая-то средневековая дикость. Как иначе можно назвать бесконечные аресты, запугивания и убийства? — приводит слова Толстого РИА "Новости".

Он добавил, что Россия не должна оставлять без ответа действия СБУ против сотрудников СМИ. Также вице-спикер нижней палаты парламента ждёт, что у стран ЕС всё-таки откроются глаза в связи с неправомерными поступками Украины.