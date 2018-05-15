В Госдуме действия Киева против журналистов сравнили со средневековой дикостью
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сравнил действия киевских властей против журналистов со средневековой дикостью. По его словам, Украина таким образом нарушает большое количество международных норм и правил.
— Те действия, которые киевские власти предпринимают в отношении журналистов и просто несогласных, — это какая-то средневековая дикость. Как иначе можно назвать бесконечные аресты, запугивания и убийства? — приводит слова Толстого РИА "Новости".
Он добавил, что Россия не должна оставлять без ответа действия СБУ против сотрудников СМИ. Также вице-спикер нижней палаты парламента ждёт, что у стран ЕС всё-таки откроются глаза в связи с неправомерными поступками Украины.
Сегодня утром появились сообщения о том, что СБУ задержала журналистов РИА "Новости Украина" и нагрянула с обысками в офис агентства.