Киркоров, Галустян, Хаматова. "Аэрофлот" наградил часто летающих знаменитостей
Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Победители в различных номинациях были определены с помощью опроса среди бортпроводников.
В московском Гостином Дворе открылся третий Международный форум SKYSERVICE 2018, посвящённый развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации. Его работу открыл гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, который отметил, что после тридцатилетнего перерыва компания вернула себе место в мировой авиационной элите.
— В 2017 году "Аэрофлот" и его дочерние авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек, что позволило войти в топ-20 авиагрупп мира по пассажиропотоку, — сказал Савельев, добавив, что подобный результат стал возможен только благодаря резкому улучшению качества сервиса.
В ходе церемонии открытия были награждены часто летающие знаменитости, чьи рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Победители в различных номинациях были определены с помощью опроса среди бортпроводников, которых попросили ответить на вопросы "Кто ваш любимый пассажир?" и "Почему?". Таким образом, награды получили:
- Маргарита Симоньян — "За разработку самого популярного меню";
- Чулпан Хаматова — "Самая летающая актриса театра";
- Филипп Киркоров — "Самый музыкальный пассажир";
- Аркадий Новиков — "Самый летающий шеф";
- Тина Канделаки — "Самый спортивный пассажир";
- Тигран Кеосаян — "Самый летающий телеведущий";
- Мария Бондарева — "Самая летающая журналистка";
- Виктор Дробыш — "Самый летающий композитор";
- Вероника Белоцерковская — "Гастрономический гуру";
- Олег Зотов — "Самый летающий фешен-фотограф";
- Михаил Галустян — "Самый весёлый пассажир";
- Андрей Малахов — "Самый спортивный пассажир".
Победители получили памятные призы.
Организатором Форума, в котором принимают участие порядка 40 авиакомпаний, выступила дочерняя компания ПАО "Аэрофлот" — ЗАО "Аэромар" — крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг, а также крупнейший российский производитель бортового питания.
В первый день работы запланировано проведение премии Sky Delight Awards 2018, в рамках которой сойдутся в кулинарном поединке девять поваров ведущих мировых кейтерингов, разрабатывающих меню и готовящих блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру. Помимо того, в этот же день будут вручены награды Sky Travel Awards — премии, в рамках которой эксперты-блогеры оценили аэропорты, бизнес-залы и гостиницы.