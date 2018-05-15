Киркоров, Галустян, Хаматова. "Аэрофлот" наградил часто летающих знаменитостей

Победители в различных номинациях были определены с помощью опроса среди бортпроводников.

В московском Гостином Дворе открылся третий Международный форум SKYSERVICE 2018, посвящённый развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации. Его работу открыл гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, который отметил, что после тридцатилетнего перерыва компания вернула себе место в мировой авиационной элите.

— В 2017 году "Аэрофлот" и его дочерние авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек, что позволило войти в топ-20 авиагрупп мира по пассажиропотоку, — сказал Савельев, добавив, что подобный результат стал возможен только благодаря резкому улучшению качества сервиса.

В ходе церемонии открытия были награждены часто летающие знаменитости, чьи рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Победители в различных номинациях были определены с помощью опроса среди бортпроводников, которых попросили ответить на вопросы "Кто ваш любимый пассажир?" и "Почему?". Таким образом, награды получили:

Маргарита Симоньян — "За разработку самого популярного меню"; Чулпан Хаматова — "Самая летающая актриса театра"; Филипп Киркоров — "Самый музыкальный пассажир"; Аркадий Новиков — "Самый летающий шеф"; Тина Канделаки — "Самый спортивный пассажир"; Тигран Кеосаян — "Самый летающий телеведущий"; Мария Бондарева — "Самая летающая журналистка"; Виктор Дробыш — "Самый летающий композитор"; Вероника Белоцерковская — "Гастрономический гуру"; Олег Зотов — "Самый летающий фешен-фотограф"; Михаил Галустян — "Самый весёлый пассажир"; Андрей Малахов — "Самый спортивный пассажир".

Победители получили памятные призы.

Организатором Форума, в котором принимают участие порядка 40 авиакомпаний, выступила дочерняя компания ПАО "Аэрофлот" — ЗАО "Аэромар" — крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг, а также крупнейший российский производитель бортового питания.