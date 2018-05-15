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Опубликовано 15 мая 2018, 15:03

Nintendo продолжает наживаться на ностальгии геймеров

Фото: &copy; facebook.com/NintendoRU

Фото: © facebook.com/NintendoRU

Впервые консоль Nintendo NES Classic Edition начали продавать в конце 2016 года. Она стала самой популярной на рынке в тот момент.

Компания Nintendo спустя некоторое время перестала продавать Nintendo NES Classic Edition. Невысокая цена и ностальгия по 80-м обусловили сильный ажиотаж и даже вызвали дефицит.

После длительного перерыва японская компания официально объявила о том, что NES Classic Edition будет снова доступна для покупки. Теперь люди могут не переплачивать на eBay за редкий лот.

Новая волна продаж запланирована на 29 июня.

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Сергей Сурепин
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