Nintendo продолжает наживаться на ностальгии геймеров

Впервые консоль Nintendo NES Classic Edition начали продавать в конце 2016 года. Она стала самой популярной на рынке в тот момент.

Компания Nintendo спустя некоторое время перестала продавать Nintendo NES Classic Edition. Невысокая цена и ностальгия по 80-м обусловили сильный ажиотаж и даже вызвали дефицит.

После длительного перерыва японская компания официально объявила о том, что NES Classic Edition будет снова доступна для покупки. Теперь люди могут не переплачивать на eBay за редкий лот.