Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 08:43

Геймеры прочитали рэп про самую продаваемую игру апреля

Фото: &copy; godofwar.playstation.com

Фото: © godofwar.playstation.com

Студия JT Music, известная благодаря музыкальным трекам по играм, не обошла стороной God of War.

Энтузиасты записали трек, а также сняли клип. Видео длится пять минут. Внутри — настоящий рэп.

Игра God of War вышла в апреле. Боевик стал самым продаваемым проектом прошлого месяца. Энтузиасты решили воспользоваться славой игры, поэтому записали комедийное видео.

Пользователям ролик понравился. Он уже набрал 190 тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков на YouTube. В самом видео энтузиасты использовали нарезку из игровых кат-сцен, поэтому можно абсолютно случайно наткнуться на спойлеры.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • геймеры
  • рэп
  • США
  • godofwar
  • В мире
  • Музыка
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar