Геймеры прочитали рэп про самую продаваемую игру апреля
Фото: © godofwar.playstation.com
Студия JT Music, известная благодаря музыкальным трекам по играм, не обошла стороной God of War.
Энтузиасты записали трек, а также сняли клип. Видео длится пять минут. Внутри — настоящий рэп.
Игра God of War вышла в апреле. Боевик стал самым продаваемым проектом прошлого месяца. Энтузиасты решили воспользоваться славой игры, поэтому записали комедийное видео.
Пользователям ролик понравился. Он уже набрал 190 тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков на YouTube. В самом видео энтузиасты использовали нарезку из игровых кат-сцен, поэтому можно абсолютно случайно наткнуться на спойлеры.