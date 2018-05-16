Геймеры прочитали рэп про самую продаваемую игру апреля

Пользователям ролик понравился. Он уже набрал 190 тысяч просмотров и почти 10 тысяч лайков на YouTube. В самом видео энтузиасты использовали нарезку из игровых кат-сцен, поэтому можно абсолютно случайно наткнуться на спойлеры.