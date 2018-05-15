Умер самый знаменитый американский журналист и писатель Том Вулф

Он был одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США, обладателем восьми различных литературных премий и автором пятнадцати книг.

15 мая стало известно, что в США умер журналист и писатель Том Вулф. Ему было 87 лет.

Информацию о смерти подтвердила агент писателя Линн Несбит. Она заявила, что незадолго до смерти Вулф попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.

За свою жизнь Вулф успел поработать американским журналистом и писателем. Его называют пионером направления "новая журналистика" в литературе. По его произведениям снимают фильмы.