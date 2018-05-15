Умер самый знаменитый американский журналист и писатель Том Вулф
Фото: © AP Photo/Bebeto Matthews
Он был одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США, обладателем восьми различных литературных премий и автором пятнадцати книг.
15 мая стало известно, что в США умер журналист и писатель Том Вулф. Ему было 87 лет.
Информацию о смерти подтвердила агент писателя Линн Несбит. Она заявила, что незадолго до смерти Вулф попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.
За свою жизнь Вулф успел поработать американским журналистом и писателем. Его называют пионером направления "новая журналистика" в литературе. По его произведениям снимают фильмы.
Также Вулфа упоминали в мультсериале "Симпсоны". В эпизоде "Мона Лиза" высмеивалась преданность Вулфа белым пиджакам — испачканный шоколадом костюм писатель незамедлительно снимает, обнаруживая точно такой же, но надетый под ним. По словам писателя, "Симпсоны" были единственной ТВ-программой, которую он смотрел.