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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 16:22

В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Ashley Buttle

Фото: © flickr / Ashley Buttle

После финала ленты "Мстители: Война бесконечности" стало понятно, что без новых героев в киновселенной Marvel не обойтись.

Один из них появится в марте 2019 года. Именно тогда выходит лента "Капитан Марвел". Однако в интервью ВВС продюсер супергеройских фильмов Кевин Файги уточнил, что следом за супергероиней Кэрол Денверс на экраны придёт её преданная поклонница — Камала Хан.

В комиксах девушка-подросток Камала восторгается подвигами Капитана Марвел. После этого она подверглась мутации и получила способность деформировать и растягивать своё тело.

Когда именно мусульманка появится на экране, неизвестно. Фильм "Капитан Марвел" выходит в прокат 8 марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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