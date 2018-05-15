В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня

После финала ленты "Мстители: Война бесконечности" стало понятно, что без новых героев в киновселенной Marvel не обойтись.

Один из них появится в марте 2019 года. Именно тогда выходит лента "Капитан Марвел". Однако в интервью ВВС продюсер супергеройских фильмов Кевин Файги уточнил, что следом за супергероиней Кэрол Денверс на экраны придёт её преданная поклонница — Камала Хан.

В комиксах девушка-подросток Камала восторгается подвигами Капитана Марвел. После этого она подверглась мутации и получила способность деформировать и растягивать своё тело.