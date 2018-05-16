Сериал о Шерлоке Холмсе продлили ещё на один сезон

Сериал представляет собой интерпретацию рассказов о Шерлоке Холмсе. Проект остаётся самым прибыльным в активе телеканала CBS.

Ежегодная прибыль шоу оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Предыдущий сезон в среднем привлёк внимание семи миллионов американских зрителей. Также он пользовался успехом на азиатском и европейском рынках.