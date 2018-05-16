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Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 08:23

Сериал о Шерлоке Холмсе продлили ещё на один сезон

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Телевизионный канал CBS решил продлить популярное шоу "Элементарно" на седьмой сезон.

Сериал представляет собой интерпретацию рассказов о Шерлоке Холмсе. Проект остаётся самым прибыльным в активе телеканала CBS.

Ежегодная прибыль шоу оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Предыдущий сезон в среднем привлёк внимание семи миллионов американских зрителей. Также он пользовался успехом на азиатском и европейском рынках.

В сериале снимались Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Джон Майкл Хилл.

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Сергей Сурепин
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