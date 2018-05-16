Звезда "Дэдпула" в маске единорога спела песню на корейском телешоу
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После выступления актёр раскрыл свою личность. У зрителей в результате этого случилась истерика.
Актёр Райан Рейнольдс появился на корейском песенном шоу King of Masked Singer. Он исполнил композицию Tomorrow из знаменитого мюзикла "Энни".
Оказалось, звезда "Дэдпула" умеет петь. Ни зрители, ни жюри поначалу не поняли, кто скрывается за маской. После того, как актёр раскрыл свою личность, у зрителей случилась истерика. Рейнольдс — первая западная знаменитость, принявшая участие в этом шоу.
Всё это — промо-кампания фильма "Дэдпул-2". Российская премьера запланирована на 17 мая.