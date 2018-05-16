Звезда "Дэдпула" в маске единорога спела песню на корейском телешоу

После выступления актёр раскрыл свою личность. У зрителей в результате этого случилась истерика.

Оказалось, звезда "Дэдпула" умеет петь. Ни зрители, ни жюри поначалу не поняли, кто скрывается за маской. После того, как актёр раскрыл свою личность, у зрителей случилась истерика. Рейнольдс — первая западная знаменитость, принявшая участие в этом шоу.