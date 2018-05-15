Россия открыла счёт в матче ЧМ по хоккею со Швецией после двух потасовок — видео
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Уже на третьей минуте решающего матча группы А в большинстве отличился Кирилл Капризов.
#RUSvsSWE From the back of the net straight into Kaprizov's stick, beating @trekronorse to the first goal.— IIHF (@IIHFHockey) 15 мая 2018 г.
So, so good. @russiahockey pic.twitter.com/1yAMd5ulbJ
К тому моменту сборная России играла против шведов в формате "пять на три". У наших соперников были удалены Рикард Ракелль и Адам Ларссон, и оба удаления оборачивались потасовками с участием хоккеистов.
Напомним, матч имеет важнейшее значение с турнирной точки зрения. В случае поражения Россия сыграет в 1/4 финала с одним из главных фаворитов — Канадой, в случае победы — с победителем игры Дания — Латвия.