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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 21:35

Россия открыла счёт в матче ЧМ по хоккею со Швецией после двух потасовок — видео

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Уже на третьей минуте решающего матча группы А в большинстве отличился Кирилл Капризов.

К тому моменту сборная России играла против шведов в формате "пять на три". У наших соперников были удалены Рикард Ракелль и Адам Ларссон, и оба удаления оборачивались потасовками с участием хоккеистов.

Напомним, матч имеет важнейшее значение с турнирной точки зрения. В случае поражения Россия сыграет в 1/4 финала с одним из главных фаворитов — Канадой, в случае победы — с победителем игры Дания — Латвия.

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Дмитрий Кузнецов
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