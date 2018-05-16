Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 00:01

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсирована

Фото: &copy; stalker2.com

Фото: © stalker2.com

Первая основная игра серии под названием "Тень Чернобыля" вышла в 2007 году. После этого было выпущено два дополнения и мобильная версия.

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в разработке. Об этом сообщил генеральный директор компании GSC_Game World Сергей Григорович.

— Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", — написал Григорович в "Фейсбуке".

На сайте проекта говорится, что выход игры запланирован на 2021 год.

S.T.A.L.K.E.R. — это серия компьютерных игр, основанная на повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а также снятого по её мотивам фильма режиссёра Андрея Тарковского "Сталкер" и Чернобыльской зоне.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • Игры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar