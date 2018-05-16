Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсирована

Первая основная игра серии под названием "Тень Чернобыля" вышла в 2007 году. После этого было выпущено два дополнения и мобильная версия.

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в разработке. Об этом сообщил генеральный директор компании GSC_Game World Сергей Григорович.

— Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", — написал Григорович в "Фейсбуке".

На сайте проекта говорится, что выход игры запланирован на 2021 год.