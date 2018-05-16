Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсирована
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Первая основная игра серии под названием "Тень Чернобыля" вышла в 2007 году. После этого было выпущено два дополнения и мобильная версия.
Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в разработке. Об этом сообщил генеральный директор компании GSC_Game World Сергей Григорович.
— Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", — написал Григорович в "Фейсбуке".
На сайте проекта говорится, что выход игры запланирован на 2021 год.
S.T.A.L.K.E.R. — это серия компьютерных игр, основанная на повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а также снятого по её мотивам фильма режиссёра Андрея Тарковского "Сталкер" и Чернобыльской зоне.