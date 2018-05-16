Фанаты вломились в раздевалку португальского "Спортинга" и избили футболистов
Пятьдесят фанатов в масках и с натянутыми капюшонами ворвались на тренировочную базу португальского "Спортинга" и избили нескольких футболистов, тренера и врачей команды. Инцидент произошёл во второй половине дня 15 мая, сообщает португальское издание O Jogo.
Бомбардира "Спортинга", футболиста из Нидерландов, Басу Досту толпа повалила на пол и разбила ему голову. Также пострадали другие игроки: Йосич Мишич, Родриго Батталья и Маркос Акунья. Во врача команды Марио Монтейру попал подожжённый файер. Досталось от фанатов тренеру Жоржи Жезушу и его помощнику Раулю Жозе.
El colmo de la idiotez!! Por perder un puesto de Champions, mal llamados hinchas (cobardes criminales) del Sporting atacaron jugadores, técnico y destrozaron el vestuario [@alves_marcus] #SportsAS pic.twitter.com/2SxoOkmD6Q— Andres (@Ansuark_) 15 мая 2018 г.
Сейчас футболисты отказываются общаться с приехавшим на базу президентом клуба Бруну де Карвалью и сообщают, что собираются бойкотировать финал Кубка Португалии против "Авеша" 20 мая, потому что не чувствуют себя в безопасности. Многие игроки заявили, что хотят разорвать свои контракты со "Спортингом".
50 não são 3.5 milhões! #AoVossoLado pic.twitter.com/y8p0MnO3aj— Sporting Adeptos (@SCPAdeptos1906) 15 мая 2018 г.
Нападение на "Спортинг" связывают с неудачами на поле, команда плохо завершила чемпионат Португалии и проиграла борьбу за участие в Лиге чемпионов. После сообщений СМИ о произошедшем другие фанаты вышли на улицы Лиссабона с лозунгами поддержки "50 человек — это не 3,5 миллиона!"