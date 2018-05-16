Фанаты вломились в раздевалку португальского "Спортинга" и избили футболистов

Пятьдесят фанатов в масках и с натянутыми капюшонами ворвались на тренировочную базу португальского "Спортинга" и избили нескольких футболистов, тренера и врачей команды. Инцидент произошёл во второй половине дня 15 мая, сообщает португальское издание O Jogo.

Бомбардира "Спортинга", футболиста из Нидерландов, Басу Досту толпа повалила на пол и разбила ему голову. Также пострадали другие игроки: Йосич Мишич, Родриго Батталья и Маркос Акунья. Во врача команды Марио Монтейру попал подожжённый файер. Досталось от фанатов тренеру Жоржи Жезушу и его помощнику Раулю Жозе.

El colmo de la idiotez!! Por perder un puesto de Champions, mal llamados hinchas (cobardes criminales) del Sporting atacaron jugadores, técnico y destrozaron el vestuario [@alves_marcus] #SportsAS pic.twitter.com/2SxoOkmD6Q — Andres (@Ansuark_) 15 мая 2018 г.

Сейчас футболисты отказываются общаться с приехавшим на базу президентом клуба Бруну де Карвалью и сообщают, что собираются бойкотировать финал Кубка Португалии против "Авеша" 20 мая, потому что не чувствуют себя в безопасности. Многие игроки заявили, что хотят разорвать свои контракты со "Спортингом".