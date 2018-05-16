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Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 09:30

Режиссёр "Формы воды" снимет хоррор-аналог "Чёрного зеркала" для Netflix

Кадр фильма "Черное зеркало"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Черное зеркало"/ © Кинопоиск

Каждый эпизод нового сериала, который снимет Гильермо дель Торо, будет отдельной историей.

Netflix заказал шоу Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight ("10 часов после полуночи"). Его автор — лауреат премии "Оскар" Гильермо дель Торо.

Дель Торо будет курировать проект. Также он снимет несколько эпизодов, для которых сам напишет сценарий. Вместе с этим он выступит продюсером сериала. Шоу будет снято в формате антологии — каждый эпизод представит собой законченную самостоятельную историю.

Также над сериалом будет работать продюсер Дж. Майлз Дэйл. Для Netflix это будет первая хоррор-антология.

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Сергей Сурепин
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