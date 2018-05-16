Режиссёр "Формы воды" снимет хоррор-аналог "Чёрного зеркала" для Netflix
Кадр фильма "Черное зеркало"/ © Кинопоиск
Каждый эпизод нового сериала, который снимет Гильермо дель Торо, будет отдельной историей.
Netflix заказал шоу Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight ("10 часов после полуночи"). Его автор — лауреат премии "Оскар" Гильермо дель Торо.
Дель Торо будет курировать проект. Также он снимет несколько эпизодов, для которых сам напишет сценарий. Вместе с этим он выступит продюсером сериала. Шоу будет снято в формате антологии — каждый эпизод представит собой законченную самостоятельную историю.
Также над сериалом будет работать продюсер Дж. Майлз Дэйл. Для Netflix это будет первая хоррор-антология.