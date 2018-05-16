Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не ограничит ввоз лекарств из США
Спикер Совета Федрации Валентина Матвиенко. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Спикер Совфеда подчеркнула, что документ не содержит положений, которые могли бы навредить России и её гражданам.
Принятый Госдумой в первом чтении закон о контрсанкциях не будет ограничивать экспорт американских лекарств и медтехники. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
— Напоминаю, закон рамочный и никаких ограничений, которые так волновали людей, — относительно лекарственных средств и медтехники — в проекте не содержится, — приводит её слова РИА "Новости".
Матвиенко подчеркнула, что документ не содержит положений, которые могли бы навредить России и её гражданам.
Напомним, 15 мая Госдума утвердила проект закона о контрсанкциях. Во втором чтении документ планируется рассмотреть 17 мая.