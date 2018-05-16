Прокуратура Германии впервые не открыла дело из-за свастики в играх

Государственный орган признал игру произведением искусства, а нынешнее законодательство — устаревшим.

Прокуратура Германии не выдвинула обвинения против разработчиков игры Bundesfighter II Turbo. И это несмотря на то, что в игре присутствует свастика — запрещённый на территории страны символ.

Герои игры — немецкие политики, борющиеся за власть в бундестаге. Каждый из них — карикатура. Например, канцлер Ангела Меркель представлена в игре в виде человека-рептилии. Её особая атака — поток беженцев, который захлёстывает противника.

В игре есть один из глав правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд. Совершая атаку в прыжке, он сгибает ноги и руки в форме свастики. Жалобу на игру подали осенью 2017 года. Согласно уголовному кодексу Германии, свастику можно изображать только в отдельных случаях — в том числе, "содействия искусству или науке, исследованиям или преподаванию".