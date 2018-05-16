Популярная певица исполнила свою песню c помощью приставки Nintendo Switch
В этом музыканту помог ведущий вечернего шоу, а также полноценная музыкальная группа на фоне.
Певица Ариана Гранде посетила передачу The Tonight Show, которую ведёт актёр и комик Джимми Фэллон. В определённый момента она исполнила свою песню, но в необычном для себя формате.
Ведущий шоу предложил Гранде исполнить её новую песню с помощью инструментов, собранных из наборов картонного конструктора Nintendo Labo. В итоге каждый из музыкантов использовал конструктор для Nintendo Switch.
Музыканты использовали два "синтезатора". Барабанщикам выдали по комплекту контроллеров Joy-Con для получения разных звуков. Ещё один член группы отвечал за бас-бочку и перкуссию.