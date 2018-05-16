В Сети появились спойлеры девятого эпизода "Звёздных войн"

Пользователь Reddit, который ранее публиковал сюжет "Последних джедаев", теперь рассказал о спойлерах девятого эпизода.

Само собой, спойлеры, которые опубликовал пользователь Reddit, могут не соответствовать действительности. Другие пользователи уже активно обсуждают теории вокруг будущего фильма.

Согласно опубликованной информации, сюжет картины начинается спустя пять лет после событий "Последних джедаев". Сопротивление уже не так поддерживают — многие считают правление Кайло Рена, который достиг небывалого могущества в управлении Силой, хорошим.

Против Рена продолжают сражаться Рей, По, Финн и Лея. Оказывается, что в рядах Первого ордена обнаруживается крот, который отдаёт Сопротивлению координаты загадочной планеты, на которой кроются тёмные секреты.