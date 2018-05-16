Стали известны подробности игры про альтернативный Советский Союз
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Проект получил название Atomic Heart. Разработчики решили поделиться подробностями своей новой игры.
В сети появился трейлер Atomic Heart. События игры разворачиваются в альтернативной вселенной в период расцвета Советского Союза. За разработку проекта отвечает московская студия Mundfish.
Главный герой игры — спецагент П-3, который пытается разобраться в произошедшем на предприятии "3826" и зачистить его от обезумевших роботов. Atomic Heart задумывалась как игра в открытом мире. По словам разработчиков, они хотят позволить игрокам самим выбирать последовательность своих действий, а не ограничивать их линейным прохождением.
Выход игры запланирован на 2018 год.