Стали известны подробности игры про альтернативный Советский Союз

Главный герой игры — спецагент П-3, который пытается разобраться в произошедшем на предприятии "3826" и зачистить его от обезумевших роботов. Atomic Heart задумывалась как игра в открытом мире. По словам разработчиков, они хотят позволить игрокам самим выбирать последовательность своих действий, а не ограничивать их линейным прохождением.