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Опубликовано 16 мая 2018, 11:23

Стали известны подробности игры про альтернативный Советский Союз

Фото: &copy; mundfish.com

Фото: © mundfish.com

Проект получил название Atomic Heart. Разработчики решили поделиться подробностями своей новой игры.

В сети появился трейлер Atomic Heart. События игры разворачиваются в альтернативной вселенной в период расцвета Советского Союза. За разработку проекта отвечает московская студия Mundfish.

Главный герой игры — спецагент П-3, который пытается разобраться в произошедшем на предприятии "3826" и зачистить его от обезумевших роботов. Atomic Heart задумывалась как игра в открытом мире. По словам разработчиков, они хотят позволить игрокам самим выбирать последовательность своих действий, а не ограничивать их линейным прохождением.

Выход игры запланирован на 2018 год.

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Сергей Сурепин
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