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Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 10:42

На казачьем сходе высекли тех, кто с нагайками напал на митингующих в Москве

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Там отметили, что сделали это, чтобы давшие участникам акции отпор "знали в следующий раз".

Казаки, которые 5 мая на Пушкинской площади в Москве напали с нагайками на митингующих, подверглись наказанию. Их высекли с применением таких же нагаек. Об этом сообщают Вести.ru.

— Да, мы провели сход. Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз, — рассказал Business FM казачий блогер Василий Ящиков.

Ранее суд постановил оштрафовать одного из казаков, применивших силу к митингующим. Его обязали выплатить тысячу рублей.

Напомним, что после того, как Совет по правам человека не стал рассматривать вопрос об этих событиях, из него в знак протеста вышел журналист Максим Шевченко.

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Андрей Григорьев
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