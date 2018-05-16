На казачьем сходе высекли тех, кто с нагайками напал на митингующих в Москве

Там отметили, что сделали это, чтобы давшие участникам акции отпор "знали в следующий раз".

Казаки, которые 5 мая на Пушкинской площади в Москве напали с нагайками на митингующих, подверглись наказанию. Их высекли с применением таких же нагаек. Об этом сообщают Вести.ru.

— Да, мы провели сход. Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз, — рассказал Business FM казачий блогер Василий Ящиков.

Ранее суд постановил оштрафовать одного из казаков, применивших силу к митингующим. Его обязали выплатить тысячу рублей.