На казачьем сходе высекли тех, кто с нагайками напал на митингующих в Москве
Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов
Там отметили, что сделали это, чтобы давшие участникам акции отпор "знали в следующий раз".
Казаки, которые 5 мая на Пушкинской площади в Москве напали с нагайками на митингующих, подверглись наказанию. Их высекли с применением таких же нагаек. Об этом сообщают Вести.ru.
— Да, мы провели сход. Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз, — рассказал Business FM казачий блогер Василий Ящиков.
Ранее суд постановил оштрафовать одного из казаков, применивших силу к митингующим. Его обязали выплатить тысячу рублей.
Напомним, что после того, как Совет по правам человека не стал рассматривать вопрос об этих событиях, из него в знак протеста вышел журналист Максим Шевченко.