В Госдуме ответили на заявление США по поводу Крымского моста

Депутат считает, что запуск объекта теперь становится темой для провокаций и политизированных выступлений.

Ситуацию с запуском движения по Крымскому мосту начинают использовать для провокаций. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она сказала, что мост является попыткой укрепить "оккупацию" Крыма и "препятствует судоходству" через Керченский пролив.

— Насколько мне известно, мост не создаёт проблем для движения судов. Там оборудован специальный проход, он довольно комфортный. Просто сейчас эту ситуацию начинают использовать для провокаций, — приводит слова Морозова RT.

Он отметил, что проход создан давно, но комментарии появились почему-то только сегодня.

— Соответственно, заявление политизированное и никакой реальной подоплёки под собой не имеет, — сказал депутат.

Он назвал беспардонным вмешательство США в дела других государств и заявил, что Америка "считает себя исключительной".