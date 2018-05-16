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Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 13:07

Дэдпул заручился поддержкой фанатов футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Скриншот видео&nbsp;Manchester United

Скриншот видео Manchester United

Создатели самого скандального персонажа киновселенной Marvel продолжают выпускать промо в связи с выходом продолжения фильма.

Авторы фильма "Дэдпул" активно промоутируют сиквел. В этот раз они решили сделать так, чтобы главный герой заручился поддержкой футбольных фанатов.

В частности, теперь на стороне Дэдпула поклонники футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Им выдали целый набор фаната Дэдпула, включая новую форму и даже туалетную бумагу.

Напомним, российская премьера второй части "Дэдпула" запланирована на 17 мая 2018 года.

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Сергей Сурепин
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