Дэдпул заручился поддержкой фанатов футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Создатели самого скандального персонажа киновселенной Marvel продолжают выпускать промо в связи с выходом продолжения фильма.

Авторы фильма "Дэдпул" активно промоутируют сиквел. В этот раз они решили сделать так, чтобы главный герой заручился поддержкой футбольных фанатов.

В частности, теперь на стороне Дэдпула поклонники футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Им выдали целый набор фаната Дэдпула, включая новую форму и даже туалетную бумагу.