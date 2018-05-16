Дэдпул заручился поддержкой фанатов футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"
Скриншот видео Manchester United
Создатели самого скандального персонажа киновселенной Marvel продолжают выпускать промо в связи с выходом продолжения фильма.
Авторы фильма "Дэдпул" активно промоутируют сиквел. В этот раз они решили сделать так, чтобы главный герой заручился поддержкой футбольных фанатов.
В частности, теперь на стороне Дэдпула поклонники футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Им выдали целый набор фаната Дэдпула, включая новую форму и даже туалетную бумагу.
Напомним, российская премьера второй части "Дэдпула" запланирована на 17 мая 2018 года.