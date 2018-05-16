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Опубликовано 16 мая 2018, 13:25

Полиция арестовала парня в костюме Таноса из "Мстителей". В Интернете шутят

Фото &copy; Twitter/David Mai

Фото © Twitter/David Mai

Арест был произведён в Торонто. Полиции удалось справиться с тем, с кем возникли трудности у команды "Мстителей".

В Сети появились фото, на которых видно, что полиция канадского города Торонто якобы арестовывает человека в костюме Таноса — главного злодея фильма "Мстители: Война бесконечности". Всё это было инсценировкой для поклонников супергероев.

Под маской Таноса оказался 42-летний житель Торонто Фрэнк Корачи. Он вышел на улицы, "чтобы показать свою любовь к киновселенной Marvel". Мужчина рассказал, что ему не удалось пройти и двух шагов по центру города без того, чтобы кто-нибудь не попросил сделать селфи.

Само собой, в Сети по этому поводу появилось множество шуток.

Полиция Торонто сделала то, что Мстители не смогли, — остановила Таноса.

Спойлер для четвёртых "Мстителей". Танос арестован.

Полиция пришла на помощь. Из 14 миллионов вариантов будущего Доктор Стрэндж забыл тот, в котором злодей Танос арестован канадскими агентами.

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Сергей Сурепин
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