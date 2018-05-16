Полиция арестовала парня в костюме Таноса из "Мстителей". В Интернете шутят

Арест был произведён в Торонто. Полиции удалось справиться с тем, с кем возникли трудности у команды "Мстителей".

В Сети появились фото, на которых видно, что полиция канадского города Торонто якобы арестовывает человека в костюме Таноса — главного злодея фильма "Мстители: Война бесконечности". Всё это было инсценировкой для поклонников супергероев.

Под маской Таноса оказался 42-летний житель Торонто Фрэнк Корачи. Он вышел на улицы, "чтобы показать свою любовь к киновселенной Marvel". Мужчина рассказал, что ему не удалось пройти и двух шагов по центру города без того, чтобы кто-нибудь не попросил сделать селфи.

Само собой, в Сети по этому поводу появилось множество шуток.

Полиция Торонто сделала то, что Мстители не смогли, — остановила Таноса.

Spoiler for Avengers 4....Toronto Police stops Thanos pic.twitter.com/DWU0TRMf5n — David Mai (@dmai21) May 12, 2018

Спойлер для четвёртых "Мстителей". Танос арестован.

The Toronto police have come to the rescue. Of the 14 million of ends that Doctor Strange saw, it seems that he forgots the one in which the villain Thanos is arrested by Canadian agents. This has already happened in the comics. #SpoilerAlert #Thanos #InfinityWar #Infinity4 pic.twitter.com/g998H65tl0 — Kevin Ortiz (@HighforHours_) May 14, 2018