Названы киберспортивные дисциплины, которые попадут на Азиатские игры — 2018

Организаторы мероприятия наконец озвучили полный перечень дисциплин, которые будут доступны в этом году.

Представители Азиатских игр — 2018 анонсировали список киберспортивных дисциплин. Все они входят в соревновательную программу.

В этом году на турнире будут представлены Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor. Также доступна будет League of Legends.