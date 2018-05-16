Названы киберспортивные дисциплины, которые попадут на Азиатские игры — 2018
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Организаторы мероприятия наконец озвучили полный перечень дисциплин, которые будут доступны в этом году.
Представители Азиатских игр — 2018 анонсировали список киберспортивных дисциплин. Все они входят в соревновательную программу.
В этом году на турнире будут представлены Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor. Также доступна будет League of Legends.
Напомним, Азиатские игры — это мультиспортивное соревнование среди азиатских спортсменов. Чемпионат в этом году пройдёт с 18 августа по 2 сентября в Джакарте (Индонезия). Всего участие примут более 9 тысяч человек.