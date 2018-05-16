Европейский союз запретил несовершеннолетним популярную во всём мире игру

Теперь для того, чтобы поиграть в League of Legends, детям понадобится разрешение родителей.

Европейский союз принял закон о конфиденциальности данных. С 25 мая 2018 года подросткам до 16 лет понадобится разрешение родителей, чтобы поиграть в League of Legends.

Стало известно, что родители не смогут входить в учётную запись, однако получат возможность изменять её или смотреть соответствующую информацию. Геймерам придёт привязать родительский адрес электронной почты к своей учётной записи. Если же родители не будут отвечать на письмо студии Riot Games, то учётная запись останется заблокированной, а ребёнок не сможет войти в аккаунт.