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Опубликовано 16 мая 2018, 13:52

Европейский союз запретил несовершеннолетним популярную во всём мире игру

Теперь для того, чтобы поиграть в League of Legends, детям понадобится разрешение родителей.

Европейский союз принял закон о конфиденциальности данных. С 25 мая 2018 года подросткам до 16 лет понадобится разрешение родителей, чтобы поиграть в League of Legends.

Стало известно, что родители не смогут входить в учётную запись, однако получат возможность изменять её или смотреть соответствующую информацию. Геймерам придёт привязать родительский адрес электронной почты к своей учётной записи. Если же родители не будут отвечать на письмо студии Riot Games, то учётная запись останется заблокированной, а ребёнок не сможет войти в аккаунт.

Как только игрок достигнет минимального возраста пользователя в соответствии с датой рождения, которая была указана в учётной записи, то она автоматически будет разблокирована. Минимальный возраст пользователя во многих европейских странах — 16 лет.

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Сергей Сурепин
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