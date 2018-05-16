Стало известно, о ком будет следующий фильм "Звёздные войны"

Теперь главную роль будет играть актёр и музыкант Дональд Гловер, известный по сериалу "Сообщество".

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала, что у компании уже есть планы на будущий фильм во вселенной "Звёздные войны". Также она сообщила, кто станет главным персонажем сольной ленты.

По словам Кеннеди, следующим главным героем будет молодой Лэндо Калриссиан. Его в фильме про Хана Соло играет актёр и музыкант Дональд Гловер. О дате начала съёмок и актёрском составе говорить пока рано, как и о премьерном дне.