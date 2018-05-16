Яровая увидела терроризм в призыве журналиста США взорвать Крымский мост

Призыв автора американского еженедельника Washington Examiner взорвать Крымский мост — это подстрекательство к совершению международного террористического акта и соучастие в нём. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, в которой речь идёт конкретно о защите объектов инфраструктуры, это подстрекательство к совершению международного террористического акта, являющееся одной из форм соучастия, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Она напомнила, что этот документ был принят ООН в 1997 году и США обязались его исполнять. А материал журналиста она назвала "летальной стадией свободы по-американски".

— Самое цивилизованное решение для властей США — это привлечь к ответственности тех, кто совершает преступление террористической направленности. Если нет, то это государственная политика террористической направленности, — сказала Яровая.

Она призвала США дать "правовую и политическую оценку и деянию, и политике".