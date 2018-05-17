Российский студент написал первую дипломную работу по киберспорту
Специализацию "Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)" открыли четыре года назад в РГУФКСМиТ.
В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в рамках направления "Физическая культура" (квалификация — бакалавр) открыли специализацию "Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)". Это было четыре года назад, поэтому в этом году уже есть студенты, которые заканчивают обучение.
Одним из таких стал Илья Мовчан. Именно он представил первую выпускную квалификационную работу по компьютерному спорту.
Дипломную работу студент посвятил футбольному симулятору FIFA. Мовчан рассказал о влиянии дисциплины на психомоторные способности юношей старшего школьного возраста (9–11 классы).
По словам студента, на написание он потратил почти двенадцать месяцев. Всего вышло около 45 страниц. Защита диплома намечена на 14 июня 2018 года.