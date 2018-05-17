Российский студент написал первую дипломную работу по киберспорту

Специализацию "Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)" открыли четыре года назад в РГУФКСМиТ.

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в рамках направления "Физическая культура" (квалификация — бакалавр) открыли специализацию "Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)". Это было четыре года назад, поэтому в этом году уже есть студенты, которые заканчивают обучение.

Одним из таких стал Илья Мовчан. Именно он представил первую выпускную квалификационную работу по компьютерному спорту.

Фото © VK/Илья Мовчан

Дипломную работу студент посвятил футбольному симулятору FIFA. Мовчан рассказал о влиянии дисциплины на психомоторные способности юношей старшего школьного возраста (9–11 классы).