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Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 09:59

Топовые киберспортсмены в СНГ получают до 3 тысяч долларов в месяц

Фото &copy; VK/Степан Шульга

Фото © VK/Степан Шульга

Информацией о том, что сейчас происходит в киберспорте, поделился бывший продюсер StarLadder.

Степан Шульга рассказал о проблеме кадров в киберспорте. Также он предположил, сколько может стоить содержание одной команды.

По словам Шульги, в киберспорте всегда есть потребность во всех людях. Самое главное — профессиональная составляющая конкретного человека.

Вместе с этим бывший продюсер StarLadder заявил, что неплохая средняя зарплата киберспортсмена в СНГ — три тысячи долларов. Содержание команды, по его словам, может стоить порядка 200 тысяч долларов за полгода.

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Сергей Сурепин
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