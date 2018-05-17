Топовые киберспортсмены в СНГ получают до 3 тысяч долларов в месяц

Информацией о том, что сейчас происходит в киберспорте, поделился бывший продюсер StarLadder.

Степан Шульга рассказал о проблеме кадров в киберспорте. Также он предположил, сколько может стоить содержание одной команды.

По словам Шульги, в киберспорте всегда есть потребность во всех людях. Самое главное — профессиональная составляющая конкретного человека.