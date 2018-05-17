Топовые киберспортсмены в СНГ получают до 3 тысяч долларов в месяц
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Информацией о том, что сейчас происходит в киберспорте, поделился бывший продюсер StarLadder.
Степан Шульга рассказал о проблеме кадров в киберспорте. Также он предположил, сколько может стоить содержание одной команды.
По словам Шульги, в киберспорте всегда есть потребность во всех людях. Самое главное — профессиональная составляющая конкретного человека.
Вместе с этим бывший продюсер StarLadder заявил, что неплохая средняя зарплата киберспортсмена в СНГ — три тысячи долларов. Содержание команды, по его словам, может стоить порядка 200 тысяч долларов за полгода.