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Опубликовано 17 мая 2018, 10:06

Вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Кадр фильма "Миссия невыполнима: Последствия"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Миссия невыполнима: Последствия"/ © Кинопоиск

Главную роль, уже по сложившейся традиции для этой франшизы, исполняет актёр Том Круз.

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия". Для ленты этот ролик оказался пока что самым насыщенным.

Главная роль принадлежит Тому Крузу. Во время исполнения одного из трюков на съёмках он сломал лодыжку. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Генри Карвилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахан, Алек Болдуин и другие. Режиссёр шестой части — Кристофер Маккуорри, который работал над фильмом "Миссия невыполнима: Племя изгоев".

В российский прокат лента выходит 26 июля.

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Сергей Сурепин
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