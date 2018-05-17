Вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Главную роль, уже по сложившейся традиции для этой франшизы, исполняет актёр Том Круз.

Главная роль принадлежит Тому Крузу. Во время исполнения одного из трюков на съёмках он сломал лодыжку. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Генри Карвилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахан, Алек Болдуин и другие. Режиссёр шестой части — Кристофер Маккуорри, который работал над фильмом "Миссия невыполнима: Племя изгоев".