Вышел трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр фильма "Миссия невыполнима: Последствия"/ © Кинопоиск
Главную роль, уже по сложившейся традиции для этой франшизы, исполняет актёр Том Круз.
Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия". Для ленты этот ролик оказался пока что самым насыщенным.
Главная роль принадлежит Тому Крузу. Во время исполнения одного из трюков на съёмках он сломал лодыжку. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Генри Карвилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахан, Алек Болдуин и другие. Режиссёр шестой части — Кристофер Маккуорри, который работал над фильмом "Миссия невыполнима: Племя изгоев".
В российский прокат лента выходит 26 июля.