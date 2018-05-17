Новую часть Metro перенесли на следующий год

Компания THQ Nordic опубликовала отчёт для инвесторов. Из него стало известно, что выход игры Metro Exodus перенесли на первый квартал 2019 года.

Студия 4A Games подтвердила решение отложить игру. Разработчики объяснили это желание тем, что они на самом деле хотят выпустить качественный продукт и самую амбициозную Metro в истории.