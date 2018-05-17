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Опубликовано 17 мая 2018, 10:47

Звезда "Игры престолов" зажгла в Каннах. Она поразила всех своим образом

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer / Invision / AP

 Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP

Актриса самого популярного телевизионного сериала вышла на красную дорожку. Все остались удивлены.

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". В связи с этим провели красную дорожку. На неё вышли актёры Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и другие.

Также мероприятие посетила звезда популярного сериала "Игра престолов". Она появилась на дорожке в роскошном платье с пышной юбкой в пол и открытой спиной. Такой образ актрисы поразил всех присутствующих.

Свой образ актриса дополнила объёмными серёжками, а волосы убрала вверх. Эмилия смеялась, охотно позировала фотографам и, по всей видимости, чувствовала себя максимально в своей тарелке.

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Сергей Сурепин
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