Звезда "Игры престолов" зажгла в Каннах. Она поразила всех своим образом
Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP
Актриса самого популярного телевизионного сериала вышла на красную дорожку. Все остались удивлены.
На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории". В связи с этим провели красную дорожку. На неё вышли актёры Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и другие.
Также мероприятие посетила звезда популярного сериала "Игра престолов". Она появилась на дорожке в роскошном платье с пышной юбкой в пол и открытой спиной. Такой образ актрисы поразил всех присутствующих.
Свой образ актриса дополнила объёмными серёжками, а волосы убрала вверх. Эмилия смеялась, охотно позировала фотографам и, по всей видимости, чувствовала себя максимально в своей тарелке.