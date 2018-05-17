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Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 11:08

Госдума перенесла рассмотрение закона о лишении свободы за поддержку санкций

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

На заседании депутаты поддержали предложение Вячеслава Володина провести дополнительные консультации с бизнесом.

Госдума перенесла рассмотрение во втором, основном чтении законопроекта об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских санкций на территории РФ.

В ходе обсуждения повестки дня спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента обратились представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также кредитных организаций с просьбой провести дополнительные консультации по данному проекту.

На заседании парламентарии поддержали предложение Володина и решили провести консультации по законопроекту с бизнесом.

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Алёна Темирчиева
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