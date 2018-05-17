Госдума перенесла рассмотрение закона о лишении свободы за поддержку санкций

На заседании депутаты поддержали предложение Вячеслава Володина провести дополнительные консультации с бизнесом.

Госдума перенесла рассмотрение во втором, основном чтении законопроекта об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских санкций на территории РФ.

В ходе обсуждения повестки дня спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента обратились представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также кредитных организаций с просьбой провести дополнительные консультации по данному проекту.