Бен Аффлек хочет сохранить за собой роль Бэтмена в киновселенной DC

Информацией об этом поделился один из пользователей "Твиттера" который успел себя зарекомендовать в качестве надёжного источника.

Изначально сообщалось, что актёр Бен Аффлек должен был в последний раз появиться в роли Бэтмена в фильме Flashpoint, однако позже стало известно, что ленту отменили. При этом впервые слухи о том, что DC хочет отказаться от Аффлека в роли Бэтмена появились почти год назад.

Актёр позже их опроверг. Уже в ноябре 2017 года появилась информация, что режиссёр "Бэтмена" Мэтт Ривз ищет актёра на замену Аффлека — им якобы должен стать Джейк Джилленхол.