Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 11:07

Бен Аффлек хочет сохранить за собой роль Бэтмена в киновселенной DC

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello / Invision / AP

Фото: © Chris Pizzello / Invision / AP

Информацией об этом поделился один из пользователей "Твиттера" который успел себя зарекомендовать в качестве надёжного источника.

Изначально сообщалось, что актёр Бен Аффлек должен был в последний раз появиться в роли Бэтмена в фильме Flashpoint, однако позже стало известно, что ленту отменили. При этом впервые слухи о том, что DC хочет отказаться от Аффлека в роли Бэтмена появились почти год назад.

Актёр позже их опроверг. Уже в ноябре 2017 года появилась информация, что режиссёр "Бэтмена" Мэтт Ривз ищет актёра на замену Аффлека — им якобы должен стать Джейк Джилленхол.

В апреле 2018 года Джилленхол в одном из интервью ответил отрицательно на вопрос о том, будет ли он следующим Бэтменом. Теперь же нам сообщают о том, что Бен Аффлек не хочет отказываться от роли супергероя.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • бэтмен
  • Бен Аффлек
  • США
  • В мире
  • dc
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar