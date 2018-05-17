Бен Аффлек хочет сохранить за собой роль Бэтмена в киновселенной DC
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Информацией об этом поделился один из пользователей "Твиттера" который успел себя зарекомендовать в качестве надёжного источника.
Изначально сообщалось, что актёр Бен Аффлек должен был в последний раз появиться в роли Бэтмена в фильме Flashpoint, однако позже стало известно, что ленту отменили. При этом впервые слухи о том, что DC хочет отказаться от Аффлека в роли Бэтмена появились почти год назад.
Актёр позже их опроверг. Уже в ноябре 2017 года появилась информация, что режиссёр "Бэтмена" Мэтт Ривз ищет актёра на замену Аффлека — им якобы должен стать Джейк Джилленхол.
В апреле 2018 года Джилленхол в одном из интервью ответил отрицательно на вопрос о том, будет ли он следующим Бэтменом. Теперь же нам сообщают о том, что Бен Аффлек не хочет отказываться от роли супергероя.