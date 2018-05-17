Голикова снята с должности главы Счётной палаты

Ожидается, что сегодня же фракции Госдумы обсудят и внесут кандидатуры на занятие этого поста.

Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счётной палаты. Представление об этом внёс в палату президент РФ Владимир Путин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике.

Татьяна Голикова. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Сегодня фракции Госдумы представят кандидатуры на должность главы Счётной палаты. Совет нижней палаты парламента сразу их рассмотрит. Затем о поддержанных кандидатурах сообщат президенту.

Ранее фракция "Единая Россия" предложила экс-главе Министерства финансов РФ Алексею Кудрину возглавить Счётную палату. Сообщалось, что он согласился.