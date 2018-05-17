Голикова заплакала в Госдуме при снятии её с поста главы Счётной палаты — видео
Руководитель СП поблагодарила аудиторов и весь коллектив организации за совместную работу.
Татьяна Голикова сегодня заплакала на заседании Государственной думы, где было принято решение о досрочном освобождении её с должности председателя Счётной палаты.
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— Сложно говорить, — призналась Голикова и взяла паузу, чтобы перевести дыхание.
— Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам, коллективу Счётной палаты, — сказала она.
На своё место от трибуны Татьяна Голикова шла под аплодисменты депутатов. Они для этого встали.
Напомним, Татьяна Голикова снята с должности в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.
Ожидается, что кандидатуры на пост нового главы Счётной палаты будут представлены фракциями Госдумы сегодня. "Единая Россия" ранее выступила за назначение на эту должность Алексея Кудрина.