Володин поблагодарил Голикову за работу на посту главы Счётной палаты
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за её работу на посту руководителя Счётной палаты. Он добавил, что кандидат на должность вице-премьера во время своей работы сделала многое, чтобы авторитет СП РФ был абсолютным в понимании депутатов.
— Действительно, Татьяна Алексеевна сделала много для того, чтобы авторитет Счётной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность. Спасибо, Татьяна Алексеевна, — сказал Володин.
Татьяна Голикова снята с должности в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике. Во время своего последнего слова в нижней палате парламента она расплакалась.