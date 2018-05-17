Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 12:01

Володин поблагодарил Голикову за работу на посту главы Счётной палаты

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за её работу на посту руководителя Счётной палаты. Он добавил, что кандидат на должность вице-премьера во время своей работы сделала многое, чтобы авторитет СП РФ был абсолютным в понимании депутатов.

— Действительно, Татьяна Алексеевна сделала много для того, чтобы авторитет Счётной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность. Спасибо, Татьяна Алексеевна, — сказал Володин.

Татьяна Голикова снята с должности в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике. Во время своего последнего слова в нижней палате парламента она расплакалась.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Счетная палата
  • Татьяна Голикова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar