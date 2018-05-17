Володин поблагодарил Голикову за работу на посту главы Счётной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за её работу на посту руководителя Счётной палаты. Он добавил, что кандидат на должность вице-премьера во время своей работы сделала многое, чтобы авторитет СП РФ был абсолютным в понимании депутатов.

— Действительно, Татьяна Алексеевна сделала много для того, чтобы авторитет Счётной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность. Спасибо, Татьяна Алексеевна, — сказал Володин.