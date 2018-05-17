Стало известно, как на сценарий "Мстителей" повлиял режиссёр "Стражей Галактики"

Режиссёры и сценаристы "Войны бесконечности" консультировались с другими постановщиками фильмов Marvel во время работы над "Мстителями".

Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфли рассказали, что Ганн лично писал диалоги для сцен со "стражами". Благодаря этому персонажи соответствовали его видению.

Самое важное изменение он сделал в сцене с Таносом, Гаморой и Звёздным Лордом. Изначально Питер Квилл не смог нажать на спусковой крючок, чтобы убить Гамору. Именно Ганн настоял на том, чтобы персонаж Криса Пратта всё же принял решение выстрелить в свою возлюбленную.