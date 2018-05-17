Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 11:28

Стало известно, как на сценарий "Мстителей" повлиял режиссёр "Стражей Галактики"

Фото: &copy;&nbsp;Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Режиссёры и сценаристы "Войны бесконечности" консультировались с другими постановщиками фильмов Marvel во время работы над "Мстителями".

Особый вклад в последних "Мстителей" сделал Джеймс Ганн. Стало известно, на изменении какой сцены автор "Стражей Галактики" особенно настаивал.

Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфли рассказали, что Ганн лично писал диалоги для сцен со "стражами". Благодаря этому персонажи соответствовали его видению.

Самое важное изменение он сделал в сцене с Таносом, Гаморой и Звёздным Лордом. Изначально Питер Квилл не смог нажать на спусковой крючок, чтобы убить Гамору. Именно Ганн настоял на том, чтобы персонаж Криса Пратта всё же принял решение выстрелить в свою возлюбленную.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • мстители
  • Marvel
  • В мире
  • Стражи Галактики
  • мстителивойнабесконечности
  • Джеймс Ганн
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar