Стало известно, как на сценарий "Мстителей" повлиял режиссёр "Стражей Галактики"
Фото: © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Режиссёры и сценаристы "Войны бесконечности" консультировались с другими постановщиками фильмов Marvel во время работы над "Мстителями".
Особый вклад в последних "Мстителей" сделал Джеймс Ганн. Стало известно, на изменении какой сцены автор "Стражей Галактики" особенно настаивал.
Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфли рассказали, что Ганн лично писал диалоги для сцен со "стражами". Благодаря этому персонажи соответствовали его видению.
Самое важное изменение он сделал в сцене с Таносом, Гаморой и Звёздным Лордом. Изначально Питер Квилл не смог нажать на спусковой крючок, чтобы убить Гамору. Именно Ганн настоял на том, чтобы персонаж Криса Пратта всё же принял решение выстрелить в свою возлюбленную.