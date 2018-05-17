Госдума потребовала от Киева освободить главу РИА "Новости-Украина"
Кирилл Вышинский. Фото © РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутаты назвали его задержание произволом украинских спецслужб и призвали ЕС отреагировать.
Государственная дума сегодня приняла заявление по поводу задержания на Украине руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Депутаты назвали это произволом и потребовали немедленно освободить журналиста.
— Действия киевских властей в отношении РИА "Новости-Украина" и работающих в нём сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб, — говорится в заявлении.
Депутаты отметили, что использование применяемых к преступникам мер в отношении журналистов "противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова".
Госдума призвала ОБСЕ и Совет Европы занять принципиальную позицию по фактам нарушения прав журналистов на Украине.
Заявление нижней палаты будет направлено в Правительство РФ, ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в парламенты государств — членов Совета Европы.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая. Сотрудники СБУ провели обыск в редакции агентства. Вышинского подозревают в поддержке ДНР и ЛНР, а также в госизмене.