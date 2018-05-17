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Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 12:18

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о контрсанкциях против США

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В случае принятия документа президенту и правительству будут даны широкие полномочия по ответу на меры со стороны Америки и других государств.

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законопроект, согласно которому против США и их союзников вводятся контрсанкции. Ожидается, что окончательное чтение проекта в нижней палате парламента состоится 22 мая.

Добавим, этот проект планирует возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами. Инициаторами документа является группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом депутаты исключили из проекта норму, из-за которой под ограничения могли попасть российские банки и компании с иностранным участием.

Напомним, документ в первом чтении был одобрен 15 мая.

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Янковская Ольга
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