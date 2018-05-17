Госдума направила президенту кандидатуры на пост главы Счётной палаты

В этом списке значатся Алексей Кудрин, Анатолий Аксаков, Юрий Синельщиков, Максим Рохмистров.

Совет Государственной думы направил президенту РФ Владимиру Путину список из четырёх кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Об этом сообщил глава палаты Вячеслав Володин.

— Мы решили направить президенту РФ четыре кандидатуры, которые поддержаны Советом. Это предложения сделаны каждой фракцией, — сказал он.

По его словам, "Единая Россия" предложила бывшего министра финансов Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" — главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого зампредседателя Комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счётной палаты Максима Рохмистрова.