СМИ: Скворцова, Васильева и Топилин сохранят свои посты в новом правительстве
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова, главы Минтруда Максим Топилин и Минобрнауки Ольга Васильева сохранят свои посты в обновлённом правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке правительства.
Как уже сообщалось, глава правительства Дмитрий Медведев представит имена кандидатов в члены нового кабмина уже завтра.
Ранее СМИ также сообщали, что свои посты сохранят министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.