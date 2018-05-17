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Опубликовано 17 мая 2018, 13:11

СМИ: Скворцова, Васильева и Топилин сохранят свои посты в новом правительстве

Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, главы Минтруда Максим Топилин и Минобрнауки Ольга Васильева сохранят свои посты в обновлённом правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке правительства.

Как уже сообщалось, глава правительства Дмитрий Медведев представит имена кандидатов в члены нового кабмина уже завтра.

Ранее СМИ также сообщали, что свои посты сохранят министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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