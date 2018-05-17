СМИ: Скворцова, Васильева и Топилин сохранят свои посты в новом правительстве

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, главы Минтруда Максим Топилин и Минобрнауки Ольга Васильева сохранят свои посты в обновлённом правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке правительства.