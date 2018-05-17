Глава РИА "Новости-Украина" назвал дело против него давлением на свободу слова

Кирилл Вышинский также опроверг заявление прокурора о том, что возглавляемое им СМИ не зарегистрировано.

Главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого в этой стране обвинили в госизмене, считает возбуждённое против него дело давлением на свободу слова. Об этом он сказал во время заседания Херсонского городского суда, который избирает ему меру пресечения.

Журналист также подверг резкой критике действия правоохранительных органов, которые ведут дело, отметив, что в ходатайстве об избрании ему меры пресечения огромное количество "фактологических ошибок, передёргиваний и вообще чуши".

При этом Вышинский отметил, что все статьи, которые служат доказательствами в его деле, не были редакционными.

— Под каждой был указан автор, и размещены они в рубрике "Точка зрения", то есть они авторские, а не подготовленные редакцией, — подчеркнул он.

Помимо того, Вышинский опроверг заявление прокурора о том, что возглавляемое им СМИ не зарегистрировано.

— Оно зарегистрировано, есть соответствующее свидетельство и печать, указан глава представительства — Андрей Бородин, — отметил он. — А я являюсь главредом издания в течение четырёх лет.