Том Круз хочет сыграть супергероя

Популярный актёр, известный благодаря фильмам "Миссия невыполнима", не против сняться в боевике по мотивам комиксов.

Во время выставки CinemaCon в Лас-Вегасе актёр Том Круз заявил, что он не против сыграть супергероя. К этому вопросу, как оказалось, не причастен Генри Кавилл, сыгравший Супермена, вместе с которым Круз снялся в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".

По словам Тома Круза, разговоры с Кавиллом никогда не затрагивали супергеройскую тему. Несмотря на это, актёр понимает, что в любом деле есть непокорённая вершина.