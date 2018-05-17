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Опубликовано 17 мая 2018, 13:20

Том Круз хочет сыграть супергероя

Кадр фильма&nbsp;"Миссия невыполнима: Последствия"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Миссия невыполнима: Последствия"/ © Кинопоиск

Популярный актёр, известный благодаря фильмам "Миссия невыполнима", не против сняться в боевике по мотивам комиксов.

Во время выставки CinemaCon в Лас-Вегасе актёр Том Круз заявил, что он не против сыграть супергероя. К этому вопросу, как оказалось, не причастен Генри Кавилл, сыгравший Супермена, вместе с которым Круз снялся в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".

По словам Тома Круза, разговоры с Кавиллом никогда не затрагивали супергеройскую тему. Несмотря на это, актёр понимает, что в любом деле есть непокорённая вершина.

Напомним, что Том Круз ещё ни разу не играл в фильмах, связанных с супергеройской тематикой. Его новый фильм — "Миссия невыполнима: Последствия" — выходит 26 июля 2018 года.

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Сергей Сурепин
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