Том Круз хочет сыграть супергероя
Кадр фильма "Миссия невыполнима: Последствия"/ © Кинопоиск
Популярный актёр, известный благодаря фильмам "Миссия невыполнима", не против сняться в боевике по мотивам комиксов.
Во время выставки CinemaCon в Лас-Вегасе актёр Том Круз заявил, что он не против сыграть супергероя. К этому вопросу, как оказалось, не причастен Генри Кавилл, сыгравший Супермена, вместе с которым Круз снялся в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".
По словам Тома Круза, разговоры с Кавиллом никогда не затрагивали супергеройскую тему. Несмотря на это, актёр понимает, что в любом деле есть непокорённая вершина.
Напомним, что Том Круз ещё ни разу не играл в фильмах, связанных с супергеройской тематикой. Его новый фильм — "Миссия невыполнима: Последствия" — выходит 26 июля 2018 года.