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Опубликовано 20 мая 2018, 10:00

Фермер устал ждать чиновников и построил дорогу сам — теперь она носит его имя

Историю Калума Маклауда из Шотландии можно считать примером героизма в мирной жизни. 56-летний мужчина хотел предотвратить запустение своей малой родины и в одиночку проложил путь с помощью примитивного набора инструментов через болота и скалы.

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Фермер Калум жил в отдалённой деревушке Арниш на острове Разей. Несмотря на красивую природу, сельчане так или иначе сталкивались с проблемами, одной из которых стало отсутствие дорог. Власти обещали помочь, но, как это зачастую происходит, действий за словами не последовало.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Жители постепенно стали покидать Арниш, и Калум не мог с этим смириться. В середине 60-х годов он решил, что сделает всё сам, и сдержал своё слово. Вооружившись всего лишь киркой, лопатой и тачкой волевой мужчина проложил путь длиной три километра, который соединил деревушку с остальной частью острова — цивилизацией.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Он продирался сквозь болота и огромные валуны в течение 10 лет. При этом успевал работать почтальоном и смотрителем маяка и не забрасывал повседневные дела.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Удивлению и благодарности односельчан не было предела. Они назвали дорогу в честь героического мужчины и поставили памятный знак. Про Калума говорили, снимали документальные фильмы, писали в книгах.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Прошло 30 лет после смерти шотландца. Память о его поступке жива до сих пор, но дорога, к сожалению, начала разрушаться. Теперь Арниш ждёт нового героя — такого же самоотверженного и с горящим сердцем.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Алина Гостева
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