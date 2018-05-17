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Опубликовано 17 мая 2018, 15:37

Косплей Доктора Стрэнджа покорил Интернет

Фото: &copy; twitter/the RPF&rlm;

Фото: © twitter/the RPF‏

Поклонники супергероев со своими идеями выходят на новый уровень. Теперь в костюме использовали LED-вентиляторы.

Replica Prop Forum в "Твиттере" опубликовал интересный косплей на Доктора Стрэнджа. И если костюм может показаться простым, то возможность воспроизводить магические заклинания покорила Интернет.

Добиться подобного эффекта удалось благодаря двум вентиляторам. На их лопастях находится светодиодная лента.

Поведение светодиодов поддаётся точному программированию. Благодаря этому на высокой скорости кручения автор косплея получил эффект 3D-голограммы. Правда, это удовольствие стоит дорого: за один вентилятор с поддержкой нескольких цветов придётся отдать 400 долларов.

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Сергей Сурепин
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