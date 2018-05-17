Косплей Доктора Стрэнджа покорил Интернет
Фото: © twitter/the RPF
Поклонники супергероев со своими идеями выходят на новый уровень. Теперь в костюме использовали LED-вентиляторы.
Replica Prop Forum в "Твиттере" опубликовал интересный косплей на Доктора Стрэнджа. И если костюм может показаться простым, то возможность воспроизводить магические заклинания покорила Интернет.
Doctor Strange Magic Spell using a Hologram Display LED Fan https://t.co/obj72Acd3w #DoctorStrange #PersistenceOfVision pic.twitter.com/Sf5dhL2mSs— the RPF (@therpf) May 15, 2018
Добиться подобного эффекта удалось благодаря двум вентиляторам. На их лопастях находится светодиодная лента.
Поведение светодиодов поддаётся точному программированию. Благодаря этому на высокой скорости кручения автор косплея получил эффект 3D-голограммы. Правда, это удовольствие стоит дорого: за один вентилятор с поддержкой нескольких цветов придётся отдать 400 долларов.