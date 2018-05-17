Косплей Доктора Стрэнджа покорил Интернет

Поклонники супергероев со своими идеями выходят на новый уровень. Теперь в костюме использовали LED-вентиляторы.

Replica Prop Forum в "Твиттере" опубликовал интересный косплей на Доктора Стрэнджа. И если костюм может показаться простым, то возможность воспроизводить магические заклинания покорила Интернет.

Добиться подобного эффекта удалось благодаря двум вентиляторам. На их лопастях находится светодиодная лента.