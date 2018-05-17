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Опубликовано 17 мая 2018, 16:57

Создатели Half-Life 2 обновили логотип и ищут сотрудников для секретной игры

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Разработчики представили новый дизайн, а также объявили о том, что работают над секретным проектом.

Компания Valve прямо сейчас ищет дизайнера. Он должен уметь создавать игровой 3D-мир, а также работать над кинематографическим геймплеем.

Помимо всего прочего, разработчики ищут писателя с опытом работы над сценариями сериалов и фильмов. Само собой, команда пока не раскрывает всех подробностей нового проекта.

Вместе с поисками новых сотрудников Valve обновила дизайн собственного логотипа. Работа над секретным проектом ведётся параллельно с работой над Artifact: The Dota Card Game и In The Valley of Gods.

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Сергей Сурепин
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