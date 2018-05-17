Создатели Half-Life 2 обновили логотип и ищут сотрудников для секретной игры

Разработчики представили новый дизайн, а также объявили о том, что работают над секретным проектом.

Компания Valve прямо сейчас ищет дизайнера. Он должен уметь создавать игровой 3D-мир, а также работать над кинематографическим геймплеем.

Помимо всего прочего, разработчики ищут писателя с опытом работы над сценариями сериалов и фильмов. Само собой, команда пока не раскрывает всех подробностей нового проекта.