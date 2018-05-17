МОК обсудит киберспорт с инвесторами и геймерами
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Президент организации Томас Бах рассказал, что в Лозанне пройдёт однодневная встреча с представителями компьютерного спорта.
На встрече МОК будет вести диалог с индустрией и киберспортсменами. Это приблизит вторых к олимпийскому движению.
Томас Бах заявил, что на Олимпиаде не должно быть жестоких игр. Несмотря на это, он сказал, что МОК заинтересован в киберспорте. По словам Баха, киберспорт — захватывающая и растущая отрасль.
Также Бах добавил, что в киберспорте регулярно участвуют миллионы молодых людей во всем мире. В связи с этим олимпийское движение никак не может игнорировать киберспорт.