МОК обсудит киберспорт с инвесторами и геймерами

Президент организации Томас Бах рассказал, что в Лозанне пройдёт однодневная встреча с представителями компьютерного спорта.

На встрече МОК будет вести диалог с индустрией и киберспортсменами. Это приблизит вторых к олимпийскому движению.

Томас Бах заявил, что на Олимпиаде не должно быть жестоких игр. Несмотря на это, он сказал, что МОК заинтересован в киберспорте. По словам Баха, киберспорт — захватывающая и растущая отрасль.