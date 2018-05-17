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Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 16:20

МОК обсудит киберспорт с инвесторами и геймерами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент организации Томас Бах рассказал, что в Лозанне пройдёт однодневная встреча с представителями компьютерного спорта.

На встрече МОК будет вести диалог с индустрией и киберспортсменами. Это приблизит вторых к олимпийскому движению.

Томас Бах заявил, что на Олимпиаде не должно быть жестоких игр. Несмотря на это, он сказал, что МОК заинтересован в киберспорте. По словам Баха, киберспорт — захватывающая и растущая отрасль.

Также Бах добавил, что в киберспорте регулярно участвуют миллионы молодых людей во всем мире. В связи с этим олимпийское движение никак не может игнорировать киберспорт.

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Сергей Сурепин
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