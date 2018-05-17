Западные аналитики оценили стоимость лоукостера "Победа" в $600 млн

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью ТАСС заявил, что рыночная стоимость "Победы", которая является дочерней компанией "Аэрофлота", составляет $600 млн.

— Знаете, сколько стоит сейчас "Победа", по оценкам западных аналитиков (речь идёт об американской консалтинговой компании Bain&Company. — Прим. ред.)? $600 млн, — сказал Виталий Савельев. По его словам, это установлено математическим методом и методом прямого сравнения с зарубежными лоукостерами.

При этом, когда в 2013 году "Аэрофлот" создавал "дочку" ("Победа" в 2013 году называлась "Добролёт"), многие сомневались в успехе реализации проекта.

— Кто только ни говорил тогда, что это очередная профанация, "он в очередной раз придумал какую-то затею, чтобы пропиариться". А "Победа" второй год приносит 3,5 млрд рублей чистой прибыли, — добавил Виталий Савельев. — В этом году она уже нам заплатила, как материнской компании, 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. Нулевая долговая нагрузка, 5 млн пассажиров, средний чек по году — 4,5 тыс. рублей. Её все ругают, но ею все летают. Она растёт.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как в "дочку", "Аэрофлот" должен был вложить в "Победу" $120 млн по бизнес-плану. При этом материнская компания изначально вложила в "дочку" $50 млн. За три года из $50 млн вложения превратились в $600 млн.

— Из $50 млн за три года — $600 млн, — отметил гендиректор "Аэрофлота".

Эксперты считают, что озвученная Савельевым оценка близка к действительности. В частности, аналитик "Атона" Михаил Ганелин назвал её вполне адекватной.

— Я считаю, что для "Победы" оценка в $600 млн вполне адекватна, это около 10 прибылей компании, — говорит аналитик "Атона" Михаил Ганелин. По его словам, капитализация самых известных мировых лоукостеров Rynair и EasyJet составляет 12–15 прибылей.