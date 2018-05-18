Создатели самой популярной мобильной игры в мире работают над новой Call of Duty

Разработчики уже начали искать новых членов в команду, которая будет заниматься мобильной игрой.

Шведское подразделение фирмы King открыло набор сотрудников для работы над мобильной версией шутера Call of Duty. Ранее эта команда была ответственна за мобильный хит Candy Crush.

Всего разработчики открыли три вакансии: дизайнер уровней, старший сетевой инженер и старший разработчик инструментов. Также в студии ищут ведущего геймдизайнера для неназванного мобильного шутера.